رسالة من مصري لابنه شهيد ثورة يناير! - محمد عبد المجيد

2020/09/16 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد ابني الحبيب،مرَّتْ تسع سنوات منذ أن غُدِر بك فغادرتنا، قتلوك فذبحونا حُزنـًا، سرقوا دورَ الله في قبض روحِك فقبضوها غيلة وغيظا وقسوة وغلظة.أتذكر صباح الخامس والعشرين من يناير وأنا أُلــَـقـنك درسا في الجُبْن فتعلــّـمني الشجاعة والفروسية والنُبل، فتأتي كلماتك السحرية القادمة من عُمق النبوّة الشبابية وأنت تقول: لقد ألزمتَ نفسَك، أبي الحبيب، بالصمت ثلاثين عاما على أبشع طاغية ولص وكاذب ومُزوّر ......





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