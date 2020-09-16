عدد موظفي العراق… اشرف كريم

2020/09/16 | 22:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول وزير التخطيط ان الحكومة لا تمتلك احصائية رسمية عن عدد الموظفين في الدولة العراقية وما مسجل لدى جهاز الاحصاء المركزي هو 2 مليون و 700 الف موظف فقط ..لكن بيانات وزارة المالية تنافي الرقم المذكور ..الارقام التقريبية تقول:

ارتفع الإنفاق على رواتب الموظفين والمتقاعدين من حوالي 2 مليار دولار عام 2004 إلى 43.3 مليار دولار عام 2020

عدد الدرجات الخاصة في 2005 هو 1847، أما الآن فقد تجاوز العدد لأكثر من 5308 درجات

539 يتقاضون راتب بدرجة وزير في عموم العراق

4769 يتاقضون راتب درجة خاصة

48385 يتقاضون راتب بدرجة مدير عام

128893 يتقاضون راتب بدرجة معاون مدير عام

127279 يتقاضون راتب بدرجة مدير قسم

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