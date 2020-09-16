2020/09/16 | 22:24 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يقول وزير التخطيط ان الحكومة لا تمتلك احصائية رسمية عن عدد الموظفين في الدولة العراقية وما مسجل لدى جهاز الاحصاء المركزي هو 2 مليون و 700 الف موظف فقط ..
لكن بيانات وزارة المالية تنافي الرقم المذكور ..
الارقام التقريبية تقول:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد موظفي العراق… اشرف كريم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لكن بيانات وزارة المالية تنافي الرقم المذكور ..
الارقام التقريبية تقول:
ارتفع الإنفاق على رواتب الموظفين والمتقاعدين من حوالي 2 مليار دولار عام 2004 إلى 43.3 مليار دولار عام 2020
عدد الدرجات الخاصة في 2005 هو 1847، أما الآن فقد تجاوز العدد لأكثر من 5308 درجات
539 يتقاضون راتب بدرجة وزير في عموم العراق
4769 يتاقضون راتب درجة خاصة
48385 يتقاضون راتب بدرجة مدير عام
128893 يتقاضون راتب بدرجة معاون مدير عام
127279 يتقاضون راتب بدرجة مدير قسم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد موظفي العراق… اشرف كريم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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