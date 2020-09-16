وزير الثقافة: سنضع اللمسات الأخيرة لصرف منحة الصحفيين ونسعى لأراضٍ لهم

2020/09/16 | 22:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، عن وضع "اللمسات الأخيرة" على المنحة المالية المخصصة لصحفيين والأدباء والمثقفين.وعقد ناظم، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً في نقابة الصحفيين العراقيين، بحضور نقيب الصحفيين العراقيين والعرب مؤيد اللامي، تناول فيه العيد الوطني العراقي ومنحة الصحفيين.وقال ناظم "نعمل في الوزارة على منحة الصحفيين وهيأنا أرضية مناسبة لقبولها في مجلس الوزراء ومجلس النواب كونهم ذوي الصلاحية في إقرارها وصرفها"، مضيفاً في السياق ذاته "تحدثت بنفسي مع رئيس مجلس النواب لعقد اجتماع مشترك مع نقابتي الصحفيين والفنانين واتحاد الأدباء لوضع اللمسات الأخيرة حول صرف المنحة".وعن اليوم الوطني للعراق أشار الى إن "البرلمانات والحكومات السابقة أخفقت بإقرار يوم وطني عراقي، وإن هذا الاخفاق يعد أزمة"، عازياً ذلك إلى أن "الاخفاق على صعيد الخدمات وما شابه ذلك يمكن تفهمه بسبب الظروف التي تعرضت لها البلاد، لكن ما كلفة تسمية يوم وطني ليتم الاخفاق في إقراره".وأضاف "تبنينا في وزارة الثقافة هذا الأمر، واستشرنا، وبعد مناقشات توصلنا إلى أن انضمام العراق إلى عصبة الأمم لا يُختلف عليه فئوياً فهو يوم عراقي خالص، وهو يوم الاستقلال وانتهاء الانتداب البريطاني وحصول العراق على اعتراف دولي بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة".وتابع قائلاً "صوت مجلس الوزراء في الأول من أيلول الجاري على يوم الثالث من تشرين يوماً وطنياً عراقياً وأحاله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، واليوم أوجه دعوة للصحفيين كونهم شريحة مهمة ثقافياً للمشاركة في عملية الترويج لحصول العراق على يوم وطني يحتفل العراقيون فيه بعراقيتهم".وسبق المؤتمر الصحفي اجتماع جمع وزير الثقافة بالنقيب مؤيد اللامي، شارك فيه ممثلون عن معتصمي خريجي كلية الإعلام لبحث مطالبهم.وتم الاتفاق على أن يفاتح وزير الثقافة مجلسَ الوزراء بتخصيص فرص العمل في أقسام الإعلام والعلاقات في مؤسسات الدولة لخريجي كلية الإعلام، وتكفل النقابة بتدريب الكوادر المعينة، ومفاتحة محافظ بغداد بمنح قطع أراضٍ للصحفيين والإعلاميين، على غرار باقي المحافظات.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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