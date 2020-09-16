كومان لسواريز: ستكمل الموسم من المدرجات

2020/09/16 | 22:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، خلال الموسم الجديد.وكان الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، أبلغ سواريز منذ أسابيع أنه خارج حساباته في الموسم الجديد، لكن المهاجم الأوروجواياني يتعنت في الموافقة على الرحيل.ووفقًا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن مسؤولي برشلونة وكومان أبلغا سواريز أنه في حالة استمراره مع الفريق هذا الموسم، سيشاهد كل المباريات من المدرجات.وأشار البرنامج الإسباني إلى أن سواريز رفض الانتقال إلى يوفنتوس، لأنه لن يتمكن من المشاركة في المباريات قبل شهر كانون أول المقبل، عندما يحصل على الجنسية الإيطالية.وأوضح أن سواريز في المقابل يريد الرحيل عن برشلونة، لكنه يرفض التسامح في أي يورو من راتبه بالموسم الجديد.ويأتي ذلك رغم صدور بعض التقارير بالأمس، عن انفتاح كومان على اقتراحات بشأن تضمين سواريز لخطط المدرب الهولندي في الموسم الجديد، لكن يبدو أن هناك تعقيدات تعترض سبيل تحقيق هذا الأمر.Mohameed

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