بعد ايام من الحداد..اندية الدوري العراقي تستأنف تدريباتها

2020/09/16 | 22:38 - المصدر: NRT عربية

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استأنفت أغلب الأندية العراقية، الاربعاء، تدريباتها بعد توقف دام لمدة 6 أشهر بسبب جائحة كورونا، وانقضاء ايام الحداد على الراحل ناظم شاكر.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة، قد وافقت على استئناف النشاط الرياضي، ابتداء من 12 أيلول الحالي، بعدما فرض حظر التجوال في 17 آذار الماضي.

وتأخرت اغلب الأندية العراقية في استئناف التدريبات، بعدما أعلنت الحداد ثلاثة أيام بسبب وفاة المدرب واللاعب الدولي السابق ناظم شاكر في الحادي عشر من أيلول الحالي.

وأجريت التدريبات وفقا لإجراءات طبية وصحية للحماية من فايروس كورونا، كذلك خضع اللاعبون للفحوصات قبل اجراء التمرينات.

ومن المقرر أن ينطلق دوري الكرة الممتاز في الـ25 من شهر تشرين الأول المقبل.

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