متغاضيا عن ملفي النفط والرواتب.. بارزاني يوضح الخلاف الرئيسي بين بغداد واربيل

2020/09/16 | 22:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، إن الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة لا تنحصر بالرواتب والمستحقات المالية الأخرى والنفط، بل تشكل ملفات أخرى بينها تسوية ملف المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (16 ايلول 2020)، إن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، جلسته الأسبوعية بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس).





وتابع، أن "رئيس مجلس الوزراء، سلط الضوء على الزيارة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كردستان، وعدها خطوة إيجابية لحل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، كما عبر عن أمله بأن تحقق المباحثات نتائج تصب في مصلحة الجانبين".

وقال بارزاني وفقا للبيان، إن "القضايا الخلافية لا تنحصر في الرواتب والمستحقات المالية، وبالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالموازنة والنفط، فإن محور مباحثاتنا يشمل أيضا تطبيع الأوضاع في المناطق الكردستانية خارج الإقليم، وكذلك الحقوق والمستحقات الدستورية لقوات البيشمركة".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه، "بالرغم من الأزمات الراهنة، فإن الخدمات في إقليم كردستان أفضل مما هي عليه في باقي مناطق العراق"، مؤكداً بأنه "لا يوجد أي طرف يهتم بمعيشة مواطني الإقليم ويسهر على توفير الحياة الكريمة لهم بقدر ما تقوم به حكومة إقليم كردستان".

وعرض نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وفقا للبيان، "نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الرفيع إلى بغداد، ولا سيما مسار المحادثات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة العامة الاتحادية وملف النفط"، وأشار إلى أن "المباحثات مستمرة نحو التوصل إلى اتفاق بعيد المدى".

وتناول كل من وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد ورئيس ديوان مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء، "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020، والذي صوت عليه مجلس الوزراء الاتحادي وأحاله إلى مجلس النواب في 14 أيلول 2020، وجرى تسليط الضوء على مواد المشروع وفقراته المتعلقة بإقليم كردستان" بحسب ما ذكر البيان".





ولفت إلى أنه "في ختام الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء الأسس الإستراتيجية للموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2021 و2022 و2023، ومشاركة إقليم كردستان في اللجنة العليا المشكلة بهذا الشأن.



وعلى ضوء ذلك، قدم وزير التخطيط التوضيحات اللازمة حيال ذلك".

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