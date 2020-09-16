2020/09/16 | 22:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دعت نقابة المحامين العراقيين، المحامين المتواجدين في مجمع محاكم مدينة الصدر كافة، الامتناع عن الترافع في الدعاوى واقامتها بدءً من الساعة (8) الثامنة حتى الساعة (10) العاشرة من صباح يوم غد ٍ الخميس 17/9/2020.وقالت النقابة في بيان أصدرته مساء اليوم ان المحامي (محمد علي المالكي) تعرض ظهر هذا اليوم الاربعاء 16/9/20202 أثناء قيامه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المحامين تدعو الى الامتناع عن الترافع في محاكم مدينة الصدر صباح الخميس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة المحامين تدعو الى الامتناع عن الترافع في محاكم مدينة الصدر صباح الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).