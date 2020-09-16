حريق جديد يهدد مخيما للاجئين في جزيرة ساموس اليونانية

2020/09/16 | 22:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت السلطات اليونانية، أنها تمكنت من السيطرة على حريق شب قرب مخيم للمهاجرين في جزيرة ساموس شمال شرق بحر إيجة، في ساعة متأخرة الليلة الماضية.

ولا يزال مجهولا، سبب الحريق الذي اندلع على مقربة من مركز التسجيل، الذي يستضيف حوالي 4700 مهاجر.

وقال مسؤول بالشرطة اليونانية، إنه تم احتجاز ثلاثة لاجئين في إطار التحقيقات في أسباب الحادث.

وفي غضون ذلك، ذكرت الشرطه اليونانية أنها اعتقلت من أضرموا النار في مخيّم موريا في ليسبوس، وقال وزير الحماية المدنية ميخاليس حريسوخيديس: “لقد تم إلقاء القبض على مضرمي النار.



هم مهاجرون صغار السن.



وما زال البحث جاريا عن الباقين”.

يذكر أن مخيم موريا، وهو الأكبر في أوروبا وافتتح قبل 5 سنوات في ذروة أزمة الهجرة، دمر ليل الـ9 من سبتمبر الجاري نتيجة حريق اندلع فيه مما تسبب بتشريد 12 ألف مهاجر، كانوا يقطنونه في ظروف غير صحية.

واتّهمت الحكومة اليونانية المهاجرين بـ”إحراق” المخيم في خطوة منهم لابتزاز السلطات.



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