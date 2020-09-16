عن أصول الوضع الراهن وآفاق الحراك الثوري في مصر - مجموعة النداء بالتغيير

2020/09/16 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجموعة_النداء_بالتغيير مقدمةالفصل الأولثورة 25 يناير كطفرة كيفية في الوجدان الشعبي المصريالباب الأول: الطريق إلى 25 ينايرالباب الثاني: الشباب في طليعة الثورةالباب الثالث: ملحمة جمهورية التحريرالباب الرابع: الوجدان الجديد المنبثق من جمهورية التحريرالباب الخامس: ميدان التحرير في مواجهة الثورة المضادةالفصل الثانيالثورة القادمة ضد النظام الحاليالباب الأول: تشخيص النظام الحاليالباب ......





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