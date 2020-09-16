التجارة ترد على أنباء اعتقال أثنين من موظفيها بقضايا نزاهة

2020/09/16 | 23:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} نفت وزارة التجارة، الاربعاء، ما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن اعتقال اثنين من موظفي الوزارة بقضايا فساد ونزاهة.





وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان"الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام باعتقال اثنين من موظفي الوزارة بقضايا تتعلق بالفساد والنزاهة، عارية عن الصحة".

واضافت، انه"لم يتم اعتقال اي موظف من الوزارة، بقضايا فساد"، مبينة ان"دائرة الرقابة التجارية والقانونية على تواصل مع هيئة النزاهة، فيما يتعلق باجراءات مكافحة الفساد وهي على استعداد تام للتعاون مع الجهات الرقابية في اي قضية يتم التحقيق فيها".

عمار المسعودي

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