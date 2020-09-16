ريال مدريد يُعلن خضوع مُهاجمه لعملية جراحية

2020/09/16 | 23:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدر نادي ريال مدريد، بيانًا رسميًا، قبل قليل، أعلن من خلاله، خضوع أحد لاعبيه لعملية جراحية ناجحة.الملكي يستعد لخوض أولى مبارياته، يوم الأحد 20 سبتمبر، بمواجهة ريال سوسييداد، خارج قواعده، ويبدو أنّ اللوس بلانكوس، سيدخل المباراة دون مُهاجمه ماريانو دياز.وقال ريال مدريد في بيانه: "خضع ماريانو دياز، اليوم، لعملية جراحية لالتهاب اللوزتين تحت إشراف الخدمات الطبية لريال مدريد".وأضاف: "سيبدأ ماريانو، عملية التعافي من هذه العملية".ولم يوضح بيان النادي الملكي، مدة غياب ماريانو، وموقفه من التواجد في مباراة سوسييداد، ولكن بشكل مبدئي لن يخوض المواجهة.Mohameed

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