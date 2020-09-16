فيديو.. فخرية خميس توجه رسالة مؤثرة للجمهور بعد إصابتها بكورونا والسرطان

2020/09/16 | 23:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ وجهت الفنانة العمانية فخرية خميس ، رسالة مؤثرة لجمهورها إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي تزامنا تشخيصه مع إصابتها بمرض السرطان ، ذلك من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام.وقالت فخرية خميس: “اتواجد حالياً فى المستشفي بقسم العزل ، شكرا لكل من تواصل معي في ميزان حسناتكم […]

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