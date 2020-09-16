اندية من الدوري الممتاز تطالب التأجيل والتطبيعية ترفض

2020/09/16 | 23:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز /طالب عدد من اندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، تأجيل انطلاق الموسم الجديد.وحضر عدد من ممثلي اندية الدوري الممتاز الى مقر اتحاد الكرة وعقدوا اجتماعاً مع لجنة المسابقات من اجل اقناعها على تأجيل انطلاق الموسم.الاندية طالبت تأجيل الانطلاق لمدة خمسة ايام، من اجل الاعداد بشكل افضل للمسابقة، لكن لجنة المسابقات رفضت اقتراحاتهم على الفور كون القرار قد تم اتخاذه بشكل رسمي ولا رجعة فيه.يذكر ان المسابقات سبق وان حددت الـ25 من شهر تشرين الاول المقبل.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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