الكاظمي يثمن جهود الفريق الذي كلّفه بملاحقة قاتل الصيدلانية وأبويها في المنصور

2020/09/16 | 23:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، جهود الفريق الذي كلّفه بملاحقة قاتل الصيدلانية وأبويها في المنصور ببغداد.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يثمن عاليًا جهود الفريق الذي شكّله وتابعه شخصيًا وكلّفه بملاحقة قاتل الصيدلانية وأبويها في المنصور في بغداد يوم أمس، الأمر الذي أدى إلى أعتقاله خلال ٢٤ ساعة من أقترافه جريمته النكراء التي هزّت ضمير الرأي العام".

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