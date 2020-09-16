السراج يعلن استقالته من رئاسة حكومة الوفاق الليبية

2020/09/16 | 23:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اليوم الأربعاء عن استقالته من منصبه.وقال السراج في كلمة القاها للشعب الليبي "أعلن رغبتي في تسليم السلطة للسلطة التنفيذية الجديدة بنهاية شهر تشرين الاول". وأكد أنه "منذ توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر، سعينا بين الأطراف الموجودة على الساحة السياسية الليبية لتوحيد مؤسسات الدولة، والمناخ السياسي لا يزال يعيش حالة استقطاب جعل كل المباحثات الهادفة إلى إيجاد تسويات سلمية، شاقة وفي غاية الصعوبة".وأضاف "تراهن بعض الأطراف المعتادة على خيار الحرب وقدمنا الكثير من التنازلات لقطع الطرق أمام هذه الرغبات الآثمة".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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