العراق..إلقاء القبض على افراد عصابة مختصة بالخطف والتسليب متلبسين بالجرم (صور)

2020/09/16 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تمكنت شرطة محافظة نينوى، الاربعاء، من القاء القبض على عصابة خطف وتسليب، كما حررت احد المختطفين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى " ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (16 أيلول 2020)، إنه وبعد "تشكيل فريق عمل تمكن مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى من القاء القبض على عصابة خطف وتسليب تتكون من 6 متهمين، قاموا بارتكاب 9 جرائم خطف وتسليب في محافظة نينوى وأخذ مبالغ مالية مقابل إطلاق سراح الاشخاص الذين يتم خطفهم من قبلهم".





وتابع، "حيث جاء باعترافاتهم انهم حصلوا على مبلغ ( 80 الف دولار امريكي ) بسبب الجرائم التي ارتكبوها، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وضبط العجلة التي كانوا يستخدموها في جرائمهم وتوقيفهم وفق المادة 442 ق ع".

واضاف، أنه "تم تحرير أحد المخطوفين خلال عملية الاستلام والتسليم مقابل أخذ مبلغ ( 175الف دولار امريكي )، وجرى ضبط المبلغ بحوزتهم والقبض عليهم مقابل جامع ذو النورين في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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