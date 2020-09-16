شرطة بغداد تكشف ملابسات جريمة 'مروعة' ضحيتها فتاة قاومت محاولة اغتصاب

2020/09/16 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت قيادة شرطة العاصمة بغداد، الاربعاء، عن ملابسات جريمة قتل "غامضة" ضحيتها فتاة في منطقة الدورة.

وافادت القيادة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (16 أيلول 2020)، إنه "بعد ورود معلومات عن حادثة قتل في منطقة الدورة، تم تشكيل فريق عمل ميداني، وتمكن من خلال متابعة الكامرات وتدقيق تفاصيل الجريمة من القاء القبض على المشتبه به".

وتابع، أنه "بعد مواجهته بالأدلة، اعترف المتهم صراحة بقيامه بمحاولة اغتصاب الفتاة، وخنقها ونحر رقبتها بسكين بعد مقاومتها له".

واكمل البيان، أنه "قام بإخفاء آلة الجريمة، وتم تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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