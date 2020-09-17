عراقيون: اعتراض بعض الكتل السياسية على تغييرات الكاظمي دليل أنها لم تخضع للمحاصصة

2020/09/17 | 00:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقسام كبير داخل الكتل الشيعية على تعيينات الدرجات الخاصة بغداد – وعد الشمري:انقسمت الكتل الشيعية في مواقفها من تعيينات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبعض الدرجات الخاصة، وفيما ذهبت قائمة عراقيون بزعامة عمار الحكيم إلى مساندتها، وأبدت استغرابها من المعترضين، اتفق تحالفا سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والفتح بزعامة هادي العامري على رفضها، ...

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