اتباع الديانة الزرادشتية يتعرضون الى تهديدات من متشددين

2020/09/17 | 00:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اقامة معابد لهم بمحافظات الاقليم واعتناقها من قبل المئات السليمانية – عباس اركوازي:يواجه اتباع الديانة الزرادشتية تهديدات بالتصفية والقتل من قبل متشددين، بعد افتتاح معابد جديدة لهم بمحافظتي اربيل ودهوك بعد محافظة السليمانية.واعتنق اكثر من خمسين شخصاً الديانة الزرادشتية، بعد افتاح معبد يسنا الاسبوع المنصرم، وفقا لممثل المعبد بمحافظة دهوك، الذي اكد ان الهدف ...

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