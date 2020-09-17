عصر النفط لم ينته بعد والمتداول من توقعات أفكار سطحية لا سند لها

2020/09/17 | 00:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤلف كتاب ” فزع الذروة النفطية” مايكل لينش: الصباح الجديد – متابعة:نشرت مجلة فوربس الأميركية مؤخرا مقالا مطولا تحت عنوان (ذروة الطلب النفطي..مجددا؟)، للخبير والمحلل النفطي البارز مايكل لينش مؤلف كتاب The Peak Oil Scare (فزع الذروة النفطية)، قال فيه ان عصر النفط لم ينته بعد، والنفط سيبقى الوقود المفضل في وسائل النقل، رغم ...

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