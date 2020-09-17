انفراج سياسي قريب في ليبيا ..السراج يعلن رغبته في تسليم مسؤولياته نهاية الشهر المقبل

2020/09/17 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج اليوم الأربعاء رغبته في تسليم مسؤولياته بحلول نهاية الشهر المقبل.وقال السراج في كلمة نقلتها /قناة ليبيا/ التابعة لحكومة الوفاق: أعلن للجميع رغبتي الصادقة تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة فى موعد أقصاه آخر شهر تشرين الاول المقبل.وأشار السراج إلى أن لجنة الحوار المعنية بتشكيل مجلس رئاسي ستختار رئيس حكومة يتسلم مهام رئيس وزراء خلفا له./انتهى3

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