التجارة تنفي اعتقال اثنين من موظفيها بقضايا فساد ونزاهة

2020/09/17 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / نفت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، ما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن اعتقال اثنين من موظفي الوزارة بقضايا فساد ونزاهة.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام باعتقال اثنين من موظفي الوزارة بقضايا تتعلق بالفساد والنزاهة، عارية عن الصحة.واضافت لم يتم اعتقال اي موظف من الوزارة، بقضايا فساد، مبينة ان: دائرة الرقابة التجارية والقانونية على تواصل مع هيئة النزاهة، فيما يتعلق باجراءات مكافحة الفساد وهي على استعداد تام للتعاون مع الجهات الرقابية في اي قضية يتم التحقيق فيها./انتهى3

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