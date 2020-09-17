ملا طلال: زيارة الكاظمي الى ميسان مثمرة واتخذت فيها العديد من القرارات والاجراءات

2020/09/17 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عاد الى بغداد مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد زيارة لمحافظة ميسان .وقال احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء في تغريدة ان : رئيس الوزراء قام بزيارة مثمرة الى محافظة ميسان اتخذت فيها العديد من القرارات والاجراءات ,واضاف : تم تشكيل فريق خاص لمتابعة تنفيذها لتلبية احتياجات المحافظات المتلكئة منذ سنوات./انتهى3

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