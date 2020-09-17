نائبة تدعو لتجفيف 'مثلث الموت' الواقع بين 3 محافظات عراقية

2020/09/17 | 00:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون هوازن الشمري، الاربعاء، الى السيطرة على مناطق المثلث الفاصل بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك والذي اطلقت عليه تسمية "مثلث الموت"، فيما أكدت تضرر أمن المحافظات الثلاثة.

وذكرت الشمري في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم 16 ايلول 2020)، إن "مناطق المثلث الفاصل بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك والمتمثلة بقرى مطيبيجة والمحيطة بها تحولت الى بؤرة خطيرة للارهاب وتشهد خروقات وهجمات وعمليات تسلل الى ديالى بشكل مستمر".

وأضافت أن "بقاء الارهاب في هذه المناطق يؤثر على أمن ديالى وعلى محافظات كركوك وصلاح الدين ايضا وتشهد بين الحين والاخر احداث تسفر عن سقوط ضحايا اخرها اليوم".

وطالبت الشمري بـ "ضرورة ان يكون للقيادات الامنية في ديالى وصلاح الدين وقفة جادة لتجفيف تلك المناطق من الارهابيين وفرض الامن فيها لوقف نزيف الدماء المستمر".

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