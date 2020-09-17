رئيس حكومة الوفاق الليبية يحدد موعد استقالته

2020/09/17 | 00:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج عزمه تسليم مهامه إلى اللجنة التنفيذية الجديدة التي تعمل على تشكيلها لجنة الحوار، في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول المقبل.

وقال السراج في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء، إن "الحكومة لم تكن تعمل في أجواء طبيعية ولا حتى شبه طبيعية منذ تشكيلها، ولقد مددت يدي إلى كل الليبيين من أجل التوافق على حقن الدماء وتشكيل مستقبل ليبيا ولم أقص أحد".

وأردف: "شنت الحروب والحملات الممنهجة تخوينا وتحقيرا وتكفيرا ولقد لقيت في سبيل ذلك أدى كثير وترفعت عنه لمصلحة الشعب الليبي، وعلى هذا الأساس كانت كل تحركاتي".

وأضاف السراج: "اليوم نحن نشهد اللقاءات والمشاورات بين الليبيين التي ترعاها الأمم المتحدة، ونعلن ترحيبنا بما تم إعلانه من توصيات مبدئية مبشرة، ننظر إليها بعين الأمل والرجاء بأن تكون فاتحة خير لمزيد من التوافق والاتفاق ونشد على يد الجميع لإنجاز المزيد من التفاهمات المطلوبة".

ودعا لجنة الحوار إلى الإسراع في تشكيل السلطة التنفيذية، قائلا: "من موقعي أدعو لجنة الحوار وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة أن تضطلع بمسؤولياتها في الإسراع بتشكيل هذه السلطة حتى نضمن جميعا الانتقال السلمي والسلس للسلطة".

وختم: "بهذه المناسبة، أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر تشرين الاول المقبل".

المصدر: سبوتنيك

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