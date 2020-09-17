الحشد يصد هجوماً ارهابياً في كركوك ويقتل ويصيب 3 دواعش

2020/09/17 | 00:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن الحشد الشعبي قتل واصابة ثلاثة دواعش بصد هجوم غادر جنوب غرب كركوك.وقالت هيئة الحشد في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي تصدت لهجوم غادر شنه فلول داعش الإرهابي على قرية سامي عاصي جنوب غرب كركوك".واضافت انها "تمكنت من قتل أحد عناصر داعش المهاجمين واصابة اثنين آخرين وأن عملية التصدي ماتزال مستمرة".Mohameed

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