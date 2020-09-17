كندا تفتتح عيادة للصحة الانجابية في الانبار

2020/09/17 | 00:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفتتحت كندا، عيادة جديدة للصحة الانجابية في محافظة الانبار.وقال السفير الكندي في العراق اولريك شانون في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه "بتمويل كندي افتتحت السفارة الكندية عيادة جديدة للصحة الإنجابية في الرحالية بمحافظة الأنبار لضمان وصول النساء والبنات إلى الخدمات اللازمة حيث لا يوجد مستشفى وأقرب عيادة في الرمادي على بعد ١٠٠ كم".Mohameed

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