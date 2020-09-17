مصرف الرشيد  يعلن رفع وجبة جديدة من سلف المتقاعدين

2020/09/17 | 00:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مصرف الرشيد رفع وجبة جديدة من سلف المتقاعدين.ودعا المصرف "كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية بالمبلغ الممنوح مراجعة اقرب فرع من فروع المصرف ومنافذ الدفع الالكتروني لاستلامها".Mohameed شارك إذا أردت

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