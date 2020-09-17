الحشد الشعبي يعلن صد 'هجوم غادر' جنوب غربي كركوك

2020/09/17 | 00:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، عن صد هجوم وصفه بـ"الغادر" جنوب غربي محافظة كركوك.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي تصدت لهجوم غادر شنته فلول داعش الإرهابي على قرية سامي عاصي جنوب غربي كركوك".وأضاف أن قوات اللواء "تمكنت من قتل أحد عناصر داعش المهاجمين وإصابة اثنين آخرين"، مبيناً أن "عملية التصدي ماتزال مستمرة".





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