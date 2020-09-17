2020/09/17 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

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الحشد يقتل ويصيب ثلاثة “دواعش” بصد هجوم جنوب غرب كركوك

قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي تصدت لهجوم غادر شنه فلول “داعش” الإرهابي على قرية سامي عاصي جنوب غرب كركوك و تمكنت من قتل أحد عناصر “داعش” المهاجمين واصابة اثنين آخرين وأن عملية التصدي ماتزال مستمرة

يتبع...

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