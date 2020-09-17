الكاظمي يغرد بشأن جريمة قتل عائلة عراقية في بغداد

2020/09/17 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بشأن جريمة قتل عائلة عراقية في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدته، "اشرفنا مع قواتنا الأمنية البطلة على التحقيق في الجريمة البشعة التي ارتكبها أحد المجرمين بحق عائلة عراقية بغدادية حتى الوصول الى الجاني".

واضاف، أشكر السيد رئيس حكومة إقليم كردستان وأمن الإقليم لتعاونهم المثمر مع أجهزة الأمن الاتحادية للتوصل بسرعة قياسية الى الجاني".

واختتم تغريدته بالقول: "‏الرحمة للعائلة الشهيدة".

وفي وقت سابق، كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الأربعاء، 16 أيلول، 2020، عن تفاصيل عملية القبض على قاتل الصيدلانية شيلان وعائلتها، التي حدث يوم أمس بمنطقة المنصور ببغداد.

وقال رسول في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "بأشراف من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبمتابعة وزير الداخلية عثمان الغانمي، نفذت قوة بأمرة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالتنسيق مع قوات الاسايش في إقليم كردستان، عملية استخبارية تمكنت خلالها من اعتقال منفذ جريمة قتل الصيدلانية شيلان وعائلتها".

واعلنت وكالة الاستخبارات، الأربعاء، القبض على منفذ مجزرة المنصور ببغداد التي راح ضحيتها الصيدلانية شيلان وعائلتها.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بأشراف دولة رئيس الوزراء وبمتابعة السيد وزير الداخلية، نفذت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بأمره وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالتنسيق مع قوات الاسايس في إقليم كردستان عملية استخبارية تمكنت من خلالها اعتقال منفذ مجزرة المنصور التي راح ضحيتها الصيدلانية شيلان و عائلتها".

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