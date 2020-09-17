التطبيع بوصفه ثقافة امبريالية للهيمنة وايديولوجية خضوع - حزب اليسار الشيوعي العراقي

2020/09/17 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_اليسار_الشيوعي_العراقي 1- إنّ وباءَ التطبيعِ الذي يجتاحُ المنطقةَ العربيةَ بشكل سافرٍ واستفزازي، إنّما يعرّض المنطقة الآن إلى عللٍ لن تشفى منها إلاّ بعد زمنٍ طويلٍ، فهو يهدّدُ مستقبلَنا ويضع مصالحنا وحقوقنا في مهبِّ الريح.



إن خطورةَ هذه الخطوة بلا شكٍ كارثيةٌ، ومن المحتّم أنْ تتجاوزَ بتأثيرها حدودِ أمنِ المنطقة والتضحية به دونما مسؤولية.



ومن جهة أخرى يكشفُُ التطبيع بوضوح تخلّي أمراءِ المحميّات والملوكِ في الخلييج عن ثو ......





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