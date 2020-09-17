الكاظمي يشكر بارزاني وامن الاقليم لتعاونهم في التحقيق بجريمة قتل عائلة بغدادية

2020/09/17 | 00:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن شكره لرئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني وامن الاقليم لتعاونهم في التحقيق بجريمة قتل عائلة بغدادية.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، "اشرفنا مع قواتنا الأمنية البطلة على التحقيق في الجريمة البشعة التي ارتكبها أحد المجرمين بحق عائلة عراقية بغدادية حتى الوصول الى الجاني".

واضاف: "أشكر السيد رئيس حكومة إقليم كردستان وأمن الإقليم لتعاونهم المثمر مع أجهزة الأمن الاتحادية للتوصل بسرعة قياسية الى الجاني".

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