ترامب يكشف الموعد المحتمل لتوزيع لقاح كورونا

2020/09/17 | 01:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه يعتقد أن اللقاح الخاص بـ"كوفيد – 19" سيكون جاهزا للتوزيع في شهر أكتوبر المقبل أو بعده بقليل.وقال: "الولايات المتحدة يمكن أن توزع ما لا يقل عن 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020"، أي قبل أشهر مما توقعه مسؤول صحة حكومي أمريكي رفيع في وقت سابق من الأربعاء.وأعلن مدير المراكز الفدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، أن "لقاح (كوفيد – 19)، يمكن طرحه على نطاق واسع بحلول منتصف العام المقبل أو بعد ذلك بقليل".Mohameed

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