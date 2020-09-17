2020/09/17 | 01:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكر موقع " حدشوت 4 " الإسرائيلى أن حمارا أثار الرعب فى قاعدة عسكرية إسرائيلية بصحراء النقب بجنوب إسرائيل يخدم فيها الغالبية العظمى من المجندات.وأوضح الموقع أن حمارا اقتحم القاعدة وظل يركض خلف المجندات، وتمكن من مهاجمة مجندتين، مما تسبب لهما بإصابات طفيفة.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلى، إن مجندتين كانتا عائدتين من الحراسة داخل قاعدة عسكرية، وتعرضتا لهجوم من قبل حمار كان يتجول داخل القاعدة، فانتزع السترة الواقية عن إحداهن وواصل مطاردتها حتى تمكن من عضها.وأضاف أن المجندة تلقت العلاج إثر إصابتها بجروح طفيفة، بينما تم إخراج الحمار إلى خارج القاعدة العسكرية بواسطة مختص بالحيوانات.Mohameed

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمار يثير الرعب فى قاعدة عسكرية اسرائيلية بصحراء النقب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمار يثير الرعب فى قاعدة عسكرية اسرائيلية بصحراء النقب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).