2020/09/17 | 01:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / تقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالشكر لرئيس حكومة اقليم كردستان وامن الاقليم لتعاونهما في الوصول الى مرتكب جريمة المنصور .وقال الكاظمي في تغريدة على / تويتر / :" اشرفنا مع قواتنا الامنية البطلة على التحقيق في الجريمة البشعة التي ارتكبها احد المجرمين بحق عائلة عراقية بغدادية حتى الوصول الى الجاني ".واضاف :" اشكر السيد رئيس حكومة اقليم كردستان وامن الاقليم لتعاونهما المثمر مع اجهزة الامن الاتحادية للتوصل بسرعة قياسية الى الجاني "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشكر رئيس حكومة اقليم كردستان وامن الاقليم للتعاون في الوصول الى مرتكب جريمة المنصور) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشكر رئيس حكومة اقليم كردستان وامن الاقليم للتعاون في الوصول الى مرتكب جريمة المنصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).