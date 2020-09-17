كلنا قتلنا الطفل عدنان، فمن يعدم من؟ - لطيفة الحياة

2020/09/17 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لطيفة_الحياة كيف تنادون بالاعدام للمجرم مغتصب وقاتل الطفل عدنان، وتناسيتم أننا نقتل يوميا بثقافتنا عددا كبيرا من الأطفال، إما أجنة في بطون امهاتها أو رضعا صغارا ؟؟؟؟؟ ماذا لو وضعنا ثقافتنا الذكورية المستعلية في قفص الاتهام ثم حاكمناها بجرائمها ضد الطفولة؟؟؟ ألا تستحق منا الإعدام والاجثتاث من الجذور؟!؟ ألستم انتم من تنادون بتطبيق الإعدام اليوم كنتم بالأمس القريب تحتجون على السيدة عائشة الشنا، لأنها تحت ......





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