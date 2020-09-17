استشهاد اربعة من مقاتلي الحشد الشعبي في هجوم لداعش جنوب كركوك

2020/09/17 | 01:41 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/ استشهد اربعة من مقاتلي الحشد الشعبي في هجوم لداعش جنوب كركوك .



وقال مصدر امني :" ان اربعة من عناصر اللواء ١٦ في الحشد شعبي استشهدوا في هجوم لعناصر داعش وانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلهم خلال توجههم لاسناد الحشد في قرية الشيخ سامي العاصي التابعة لناحية تازة جنوب كركوك"./انتهى

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