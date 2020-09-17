حاول اغتصاب فتاة ثم نحرها.. اعتقال قاتل آخر في بغداد

2020/09/17 | 02:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت قيادة شرطة العاصمة بغداد، الأربعاء، ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها فتاة، جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان، أن "فريق عمل جرى تشكيله بعد ورود معلومات عن حادثة قتل في منطقة الدورة، وتمكن من خلال متابعة كاميرات المراقبة وتدقيق تفاصيل الجريمة من إلقاء القبض على المشتبه به".

وأضاف البيان، أن المتهم اعترف "بعد مواجهته بالأدلة، بقيامه بمحاولة اغتصاب الفتاة، وخنقها ونحر رقبتها بسكين بعد مقاومتها له".

وأوضح البيان، أن المتهم "قام بإخفاء آلة الجريمة"، مشيرًا إلى "تدوين أقواله ابتدائيًا وقضائيًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

وتشهد العاصمة بغداد، بشكل شبه يومي، حوداث قتل تطال فتيات ونساء، غالبيتها شرقي المدينة، حيث المناطق المكتظّة والعشوائيات، فضلاً عن تسجيل حالات انتحار وجرائم متنوعة.

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