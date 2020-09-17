مصطفى الكاظمي يعد من ميسان بمجلس {الخدمة الاتحادي}

2020/09/17 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: هدى العزاوي

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنه سيعلن عن مجلس الخدمة الذي سينظم التعيينات في مؤسسات الدولة وفق خطط مرسومة، ويحقق العدالة للمتقدمين ويغلق الباب أمام محاولات استغلال هذا الملف، مؤكداً أن الحكومة تواجه تحديات وضغوطا، مبيناً أن العنف واستخدام السلاح لا ينفع ولا يبني دولة، والحل الجذري هو سيادة القانون وتحقيق المساواة والعدل.

جاء ذلك في زيارة قام بها الكاظمي إلى محافظة ميسان، أمس الأربعاء، حيث اجتمع بمحافظها ورؤساء الدوائر الخدمية فيها، واستمع إلى شرح مفصل عن واقعها الأمني والخدمي.

ساحات التظاهر لم تكن غائبة في مشهد زيارة الكاظمي، حيث التقى ممثلين عن متظاهري وتنسيقية التظاهرات في المحافظة، وقال: إن واقع محافظة ميسان مؤلم، بينما تعد من أكثر المحافظات مثالية للنمو والنجاح، إذ تتوافر فيها كل المقومات، وتنتظر من يستثمر طاقاتها.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالقوات المكلفة بحماية وتنظيم التظاهرات وتدريبها جيدا، وشدد على عدم التسامح إزاء أي اعتداء على مؤسسات الدولة، داعيا الى أن يكون سلاح القوات الأمنية في التظاهرات هو "سلاح الصبر"، وعليها أن تستخدم أساليب مسؤولة في التعامل مع التظاهرات السلمية.

وكانت زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة ميسان ايجابية من نواح عدة إذ عبر محافظها علي دواي عن توسم أهالي المحافظة خيرا بجهود الحكومة الاتحادية في معالجة ثلاثة ملفات هي المشاريع المتلكئة وتوفير فرص العمل وبسط الأمن.

كما زار الكاظمي هور (أم نعاج) في ميسان، والتقى بعدد من شيوخ العشائر والوجهاء في مضيف مركز إنعاش الأهوار.

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