حسن الكعبي: سنكشف عن ملفات فساد كبرى في الكهرباء

2020/09/17 | 02:30 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

كشف النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي عن تقرير اولي يتضمن هدراً بالمليارات ومخالفات وملفات فساد كبرى في العقود الاستثمارية بوزارة الكهرباء، سيتم الاعلان عنه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وذكر بيان لمكتبه ان “الكعبي ترأس اجتماعا للجنة الأمر (62) الخاصة بالتحقيق والتدقيق بعقود وزارة الكهرباء منذ العام 2003 حتى الان، بحضور رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني، وعضو لجنة الاقتصاد النيابية عطوان العطواني ورئيس ديوان الرقابة المالية وكالة رافل ياسين خضير ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كريم الغزي».



واستعرض الاجتماع الاجراءات النيابية - الرقابية المتخذة بشأن الكشف عن ملفات الفساد والهدر في المال العام والمتعلقة بعقود ومحطات وزارة الكهرباء، اضافة الى شرح بياني ـ رقمي تفصيلي عن مجمل القضايا والملفات التي تم النظر فيها من قبل اللجنة خلال الفترة السابقة.

وأكد الكعبي، بحسب البيان، ان “اللجنة ستعقد الاسبوع المقبل اجتماعا جديدا لاستكمال خارطة الطريق التي وضعت لعمل اللجنة واعداد التقرير الاولي للمخالفات والملفات التي وثقها رؤساء واعضاء اللجان النيابية المنضوون في لجنة الامر 62 ودور الفرق الميدانية التي انتقلت منذ اليوم الاول لتشكيل اللجنة الى وزارة الكهرباء والدوائر والمحطات التابعة لها، وجهود هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في ذلك”.

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