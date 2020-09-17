ليلة ساخنة.. هجمات دموية شمالي العراق

2020/09/17 | 02:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت هيئة الحشد الشعبي، صد هجومين لتنظيم "داعش" في محافظتي كركوك وديالى شمالي العراق.

وذكر إعلام الهيئة، فجر الخميس 17 أيلول/سبتمبر، أن "قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي تصدت لهجوم غادر شنه داعش الإرهابي على قرية سامي عاصي جنوب غرب كركوك".

وأضاف البيان، أن القوات "تمكنت من قتل أحد عناصر داعش المهاجمين وإصابة اثنين آخرين، وعملية التصدي مستمرة".

فيما قال مصدر أمني في كركوك لـ "الترا عراق"، إن "اشتباكات عنيفة دارت لساعات بين قوات من اللواء 16 وعناصر من داعش هاجموا محيط قرية البشير جنوبي كركوك"، مبينًا أن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 من مقاتلي اللواء 16".

في ذات السياق، نعت هيئة الحشد الشعبي في بيان لاحق، مقاتلاً سقط في هجوم لتنظيم "داعش" في ناحية العظيم في محافظة ديالى.

وذكر البيان، أن "الهيئة تزف بكل فخر واعتزاز شهيدها البطل محمد خضير علي، أحد مقاتلي اللواء 23 الذي ارتقى شهيدًا أثناء التصدي لهجوم إرهابي شنه داعش الارهابي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى".

وأضاف البيان، "تؤكد الهيئة بهذه المناسبة أن قوات الحشد الشعبي ستواصل الدفاع عن حياض الوطن وترابه في كل مكان لدحر شرور عصابات داعش الإرهابية عن جميع مدننا العزيزة والسهر على أمن شعبنا الحبيب".

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