الحشد الشعبي يعلن صد

2020/09/17 | 03:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، عن صد هجوم وصفه بـ"الغادر" جنوب غربي محافظة كركوك.

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