فائق الشيخ علي يشكِّك في رواية الحكومة حول حادثة الناشطة

2020/09/17 | 03:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرشكّك النائب فائق الشيخ علي، في الرواية الرسمية التي أعلنتها السلطات الحكومية حول حادثة قتل الناشطة "شيلان" ووالديها في بغداد.

وقال الشيخ علي في تدوينة عبر تويتر، "الميليشيات تريد تقنعني بأن واحد سلاب متعاطي ابن شوارع قتل شيلان وأمها وأباها (بتسلسل روائي) بسكينة، بسبب چم دينار طلبهن من أبوها؟! (مبلغ من المال طلبه من والدها)".

وأشار الشيخ علي، هوية الضحية "كناشطة ومسعفة لشهداء وجرحى ثورة تشرين"، متهمًا "الميليشيات وأحزاب السلطة" بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وختم بالقول "عيب..



بطلوا چذب (توقفوا عن الكذب)".

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي موقع تويتر، مع تغريدة الشيخ علي، وأشاروا إلى "تناقض" في الروايات التي صدرت عن الحادثة عن السلطات الأمنية في بغداد وكردستان، قبل أن تبث اعترافات المتهم.

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