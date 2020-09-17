كومان يكشف مصير سواريز مع برشلونة

2020/09/17 | 03:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن مصير الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم العملاق الكتالوني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال كومان في تصريحات صحفية أطلقها عقب المواجهة الودية التي خاضها فريقه عن مستقبل اللاعب:”‏تحدثت مع سواريز، وسنرى اذا كان يخرج أم لا، وإذا قرر البقاء سوف يكون ضمن المجموعة في الموسم المقبل”.

وارتبط اسم سواريز خلال الفترة الماضية، بانتقاله إلي صفوف يوفنتوس الإيطالي، أو أتليتكو مدريد الإسباني، بعدما أبلغه كومان بعدم تواجده ضمن خطته للموسم المقبل.

وقد نجح برشلونة في الفوز على نظيره جيرونا خلال اللقاء الودي الذي جمع بينهما الاربعاء، بثلاثية مقابل هدف، استعدادا لخوض منافسات الدوري الإسباني.

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