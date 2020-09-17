ريال مدريد سيزور العراق

2020/09/17 | 04:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الإسباني في بغداد خوان خوسيه اسكوبار الأربعاء، أن نادي ريال مدريد لكرة القدم سيقوم بزيارة إلى العراق بعد زوال خطر جائحة كورونا.وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة العراقية، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، استقبل، الأربعاء، في مقر الوزارة، السفير الإسباني في العراق، خوان خوسيه اسكوبار والوفد […]

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