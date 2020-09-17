2020/09/17 | 04:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة عن السبب الحقيقي وراء غرق السفينة الشهيرة “آر إم إس تيتانيك”، عام 1912 أثناء رحلة كانت متجهة من إنجلترا إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي.وقالت الدراسة التي نشرها موقع صحيفة “ديلي ميل”، إن ظاهرة فلكية تزامن حدوثها مع مرور السفينة بجانب أحد الجبال الجليدية في ذلك الوقت، تسبب في غرقها.واقترحت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تكشف سبب غرق تايتانيك) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تكشف سبب غرق تايتانيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).