وسيم يوسف يدافع عن الاحتلال بشدة

2020/09/17 | 04:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع “الداعية” الإماراتي وسيم يوسف بشدّة عن الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق المقاومة صواريخ من قطاع غزة، فجر الأربعاء.وغرّد وسيم يوسف: “قامت حماس بضرب صواريخ باتجاه إسرائيل تزامنا مع توقيع معاهدة السلام في أمريكا”.وأضاف: “طبعاً حينما تقوم إسرائيل بالرد سيتباكى أنصار حماس ويصرخون للعرب: وين الملايين!”.وأردف قائلا: “وطبعاً الضحية أطفال ونساء […]

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