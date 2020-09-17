إصابة المنشد يحيى حوى بكورونا

2020/09/17 | 05:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المنشد يحيى حوى، مساء الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال في منشور له على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك: “الحمد لله على كل حال..تأكدت إصابتي بفايروس الكورونا”.ودعا حوى أي شخص التقى به بعد يوم الجمعة الماضي بأن يأخذ احتياطاته، طالبا من جمهوره بأن يدعوا له في ظهر الغيب.وأكد […]

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