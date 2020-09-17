2020/09/17 | 06:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوف ندع الاعلام الامريكي الجوكري هو الذي يتحدث بدلا عنا في هذا المقال، دون ان نتدخل حتى في جملة واحدة مما يقوله، وسوف نختار أكبر بوق امريكي جوكري فتن...

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